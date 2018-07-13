Erzurum İspir’de kadınlar kanser konusunda bilgilendirildi

İspir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İspir Toplum Sağlığı Merkezi personeli Ebe Simge Ateş ve Ebe Rabia Kan tarafından ilçedeki bayanlara yönelik eğitim verildi.

Eğitimde, kanserin erken teşhisi hakkında açıklamalarda bulunan Kan, bayanlara yapılan tüm taramalara katılım sağlamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ebe Ateş ise, sinevizyon sunumu ile kanser türleri ve alınması gereken önlemler hakkında tüm katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitime yaklaşık 60 bayan katıldı.

Kaynak: AA