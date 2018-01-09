Erzurum dün gece eksi 20 dereceyi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Ardahan'da kar yağışı olacağı ve buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 20, Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Ağrı'da 11, Erzincan'da 9, Iğdır'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Bölgedeki en yüksek sıcaklık Tunceli'de ölçüldü

Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Kente merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 20, Erzurum'da 13 ve Kars'ta 3 santimetre olarak ölçüldü.

Kaynak: AA