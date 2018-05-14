  • 14 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.326
    EURO 5.179
  • BIST 101814.76
    ALTIN 183.641
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Erzurum-Bingöl karayolunda trafik kazası: 5 ölü, 10 yaralı

Erzurum-Bingöl karayolunda trafik kazası: 5 ölü, 10 yaralı

Erzurum-Bingöl karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erzurum-Bingöl karayolunda trafik kazası: 5 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Bingöl karayolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 25 ET 535 plakalı minibüs ile 34 JV 7769 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardaki biri çocuk 5 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Bingöl karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza yerindeki inceleme ve çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: AA/DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER