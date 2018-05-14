Erzurum-Bingöl karayolunda trafik kazası: 5 ölü, 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Bingöl karayolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 25 ET 535 plakalı minibüs ile 34 JV 7769 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardaki biri çocuk 5 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Bingöl karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza yerindeki inceleme ve çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA/DHA