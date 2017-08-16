Erzurum 8 milyon ağaçla yeşillenecek

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Bu sene inşallah Erzurum'da en az 8 milyon ağaç dikeceğiz. Gelecek yıl ise 20 milyon ağaç dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Erzurum Valisi Azizoğlu öncülüğünde kentte dikilmesi planlanan 8 milyon ağaç için Orman Bölge Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Azizoğlu, kente önceki yıl yaklaşık 3 milyon fidan dikildiğini belirterek bu sayının yeterli olmadığını ifade etti.

Kentin Türkiye'nin 3. büyük coğrafyasına sahip olma özelliği taşıdığını ve orman varlığı bakımından ülke ortalamasının altında olduğunu vurgulayan Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Erzurum gibi Türkiye'nin 3. büyük coğrafyasına sahip bir il için dikilmiş 3 milyon fidan yeterli değil. Bu sene inşallah Erzurum'da en az 8 milyon ağaç dikeceğiz. Gelecek yıl ise 20 milyon ağaç dikmeyi planlıyoruz. Hedefimiz Erzurum'u Türkiye ortalamasına getirmek. Nerede ağaç dikilmeye uygun yer varsa orayı ağaçlandıracağız." diye konuştu

Azizoğlu, kentin her yerinde ağaçlandırmaya müsait bölgeler bulunduğunu aktararak Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ortaklaşa bu görevi yürüteceklerini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ağaçlandırma konusunda seferberlik çalışması başlattığını hatırlatan Azizoğlu, şunları söyledi:

"Bakanımız Eroğlu'nun verdiği talimatla kentimize bu yıl 8 milyon ağaç dikeceğiz ama istiyoruz ki bu rakamı 10 milyon yapalım. Erzurum'un 17 ilçesindeki bulunan alanları da ağaçlandıracağız. Gelecek ay kaymakamlar toplantısında ağaçlandırma işini gündeme getireceğiz. Bu işi bir seferberlik anlayışıyla başlatalım. Erzurum'da normal üstü bir iş yapalım istiyoruz. Arazilerimiz çok boş. Hem orman varlığı bakımından hem de bölgenin bitki örtüsünü çeşitlendirip yeşillendirmemiz açısından bu iş önem arz ediyor."

Azizoğlu, ağaçlandırma çalışması kapsamında Valilik başta olmak üzere kentteki kurumların Orman Bölge Müdürlüğüne destek olacağına işaret ederek bu işin ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar ile çeşitli kurum amirleri katıldı.