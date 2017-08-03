  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Erzincan'daki yangında 1 mescit ile 15 ev yandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bir yaylada çıkan yangında 1 mescit ile 15 ev yandı.

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Erzincandaki yangında 1 mescit ile 15 ev yandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bir yaylada çıkan yangında 1 mescit ile 15 ev yandı.

İlçenin Aydoğan köyüne bağlı bir yayladaki bir evin bacasında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın başladı. Yangın kısa sürede yayla evinin tamamını sardı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, 1 mescit ile 14 eve sıçradı.

Çevredekilerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yangının söndürülmesi için Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü ile Refahiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı ve 20 kişilik ekibi yaylaya gönderildi.

Ekiplerin gelişi beklenirken yayla sakinleri de önlem amacıyla evlerini ve ahırlardaki hayvanları tahliye etti.

Yaylaya ulaşan ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında çoğu çöken 15 ev ile 1 mescit kullanılamaz hale geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Yangında herhangi bir can kaybımızın olmayışı sevindiricidir. Olayda 15 yayla evi ve 1 mescit tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerce söndürüldü." dedi.

Yaylaya gelen Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık ve Refahiye Orman İşletme Müdürü Ömür Temur da söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler: erzincan, yangın, mescit, sıcak hava
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