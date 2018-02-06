Erzincan'daki kazalar MOBESE'lere yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Buğday Meydanı girişinde bir otomobilin bir yayaya çarpması, İnönü Mahallesi Timur Taş Caddesi üzerinde bir otomobilin yine bir yayaya çarpması, Ordu Caddesi üzerinde ise bir otomobilin geri gelirken karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarpması yer alıyor.

17 Ocak'ta akşam saatlerinde Halitpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya görülüyor. Elindeki telefona bakarak yürüyen genç, yolun karşısına geçtiği sırada görüşme yapmaya başlıyor. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil gence çarpıyor. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Mobese kameralarına takılan 21 Ocak'taki kazada ise Ordu Caddesi üzerinde yaşlı bir adama yolun karşısına geçerken, geri manevra yapan otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen yaşlı adam kazadan yaralı kurtuluyor.

Kaydedilen 3 ayrı kazadaki sürücü ve yayaların dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA/DHA