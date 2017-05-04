Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuksuz, 10'u tutuklu 13 sanığın duruşmalarına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla görülen davaların duruşmalarına, tutuklu sanıklar, yakınları ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Duruşmaya Kilis Kapalı Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tutuklu sanık eski polis memuru Fatih Kartal, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaalarının ardından, avukatın savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Kartal'a 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma salonlarına sırayla alınan diğer sanıklar ise yaptıkları savunmalarda, iddianamede yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaları erteledi.

İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların ardından ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde sanıkların FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtiliyor.

İddianame doğrultusunda sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.