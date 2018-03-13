Erzincan'daki darbe girişimi davasında mütalaa

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında olduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personeller Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık katıldı.

Sanık avukatları ve sanık yakınlarının da katıldığı duruşmaya, sanıkların dava dosyasına giren delilerle ilgili savunmalarının dinlenilmesiyle devam edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan bir kısmının duruşmaya gelmeyen tanıkların dinlenilmesi taleplerinin, davanın esasını etkileyecek durumda olmadığından reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Cumhuriyet savcısı; tutuklu sanıklardan Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Hasan Coşgun, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Selim Öztürk, İsmail Hakkı Kartal, Mustafa Yılmaz ve tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin ile Muhammet Uğur'un "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, ayrıca tutuksuz yargılanan sanık Çetin ve Uğur'un tutuklanmasını talep etti.

Savcı, 29 sanığın beraatini istedi

Savcı, mütalaasının devamında tutuklu sanık Mehmet Kök ve Talha Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ederken, tutuksuz diğer 29 sanık için beraat istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatları ve sanıkların, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA