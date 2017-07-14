Erzincan'daki 172 FETÖ/PDY davası karara bağlandı

Erzincan’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan 297 davadan 172’si karara bağlandı.

Kentte yürütülen FETÖ soruşturmalarına ilişkin, 15 Temmuz'dan itibaren 672 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmaların ardından yargılama sonucunda, 1 ve 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 297 davadan 172’sinde 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Erzincan'da, Adalet Bakanlığının artan iş yükü nedeniyle nisan ayı içerisinde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlara bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin açılmasına karar vermesiyle birlikte, FETÖ/PDY'ye yönelik davaların da kısa sürede sonuçlandığı bildirildi.

Türkiye genelinde FETÖ/ PDY'ye yönelik görülen davaların en çok karara bağlandığı illerden birinin Erzincan olduğu öğrenildi.

Yargılanmaya başlayacaklar

Kamuoyunun yakından takip ettiği FETÖ'cü askerler ile örgütün sözde mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen 142 sanık ise önümüzdeki günlerde Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanacak.