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Erzincan'da yük treni raydan çıktı

Erzincan Üzümlü'de toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazada kapanan demiryolu, yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

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Erzincanda yük treni raydan çıktı

Kars-Mersin seferini yaparken Soğuksu mevkisinde toprak kayması nedeniyle kaza yapan buğday ve hurda yüklü 43435 sefer sayılı yük treninin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Raydan çıkarak yan yatan ve kısmen hasar gören lokomotifin tren yolundan çekilmesi amacıyla Erzincan, Erzurum ve Sivas'tan ekipler geldi.

Ekipler, vinç yardımıyla trenin raydan çıkan bölümünü kenara çekti, toprak kayması nedeniyle oluşan hafriyatı kaldırdı ve hasar gören rayları tamir etti.

Olay yerine getirilen başka bir lokomotifle yük treni, Demirkapı Tren İstasyonu'na çekildi.

Çalışmaların ardından tren yolu yeniden ulaşıma açıldı

Hasarlı lokomotifin ise aynı tren yolunu kullanan ve Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treninin geçişi sonrası Malatya’dan gelecek büyük bir vinç yardımıyla bölgeden çekileceği belirtildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Üzümlü, tren, toprak kayması, erzincan, Demiryolu
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