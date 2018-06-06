Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Erzincan-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.
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