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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Erzincan-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

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Erzincanda yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

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Etiketler: erzincan, yolcu otobüsü
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