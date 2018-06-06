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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Erzincan-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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Erzincanda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Sivas yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın yaşandığı alana ulaşan ekipler, yaralıları ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine gönderdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu otobüsü, erzincan
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