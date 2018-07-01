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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan Kemah'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 gram kubar esrar ile 432 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Erzincanda uyuşturucu operasyonu

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyazı Köyü'nde ikamet eden M.D.'nin, dedesi M.Ö.'ye ait evin bahçesinde esrar imal etmek amacıyla kenevir ektiği istihbaratını aldı.

Bunun üzerine ekipler, kenevir ekimi ile uyuşturucu imal ve ticari yaptığı tespit edilen zanlının evi, bahçesi ile eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, bahçede ekili 432 kök Hint keneviri ve 2 bin 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hint kenevirleri yakılarak imha edildi, esrara ise el konuldu. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, kemah, hint keneviri, esrar, erzincan
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