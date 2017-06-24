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Erzincan'da trafik kazası: 5 ölü

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Erzincanda trafik kazası: 5 ölü

Erzincan Sivas karayolunun 54. kilometresi Sakaltutan mevkisinde Serkan Göl idaresindeki 76 AJ 133 plaka tırın dorsesine, İdris Ayhan yönetimindeki 16 FH 869 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobil içerisindeki Sürücü Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde, ağır yaralanan olan Resul Faruk Ayhan da kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışarak hayatlarını kaybedenlerin çıkarılması için bölgeye Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: erzincan, kaza
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