  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Erzincan'da trafik kazası

Erzincan'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ile 4 yaşındaki oğlu yaralandı.

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Erzincanda trafik kazası

Mesut Bilgin'in kullandığı 24 EH 633 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle, Erzincan-Sivas karayolunun Polis Okulu nizamiyesi önünde bulunan kavşaktaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan Kevser Bilgin (28) ile 4 yaşındaki oğlu Ali Sami Bilgin yaralandı.

Olayı gören polis okulu görevlilerinin müdahalesiyle anne ile oğlu araçtan çıkartılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kars'a tayini çıkan ve subay olan Mesut Bilgin'in, eşi Kevser ve oğlu Ali Sami Bilgin ile yeni görev yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Etiketler: Erzincan'da trafik kazası, erzincan
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