  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Erzincanda trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Fahrettin Durmaz'ın kullandığı 33 BHC 34 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye karayolunun Yurtbaşı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Şerafettin Demir idaresindeki 34 NMZ 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Demir ve Durmaz'ın yanı sıra Demir yönetimindeki araçta bulunan Fahrettin Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti, Durmaz'ın kullandığı araçtaki 6 kişi de yaralandı.

Kazada, ölen 3 kişinin cesedi, Erzincan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ise 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Etiketler: erzincan, trafik Kazası, AFAD
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