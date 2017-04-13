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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde devrilen otomobildeki bir genç kız öldü, annesi ile kız kardeşi ağır yaralandı.

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Erzincanda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 genç kız öldü, annesi ile kız kardeşi ağır yaralandı.

Saadet Tekiner (38) idaresindeki 16 GN 700 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolunun Tercan ilçesi Kortüneller mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Saadet Tekiner ile kızı Fatma Betül Tekiner (18) ağır yaralandı. Sürücü Tekiner'in diğer kızı Ayşenur Tekiner (19) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle daha donanımlı olan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayşenur Tekiner'in cenazesi de polisin incelemesi sonrası Tercan İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: Tercan ilçesi, Erzincan'da trafik kazası, erzincan'da devrilen otomobil
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