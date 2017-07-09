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Erzincan'da terör saldırısında 3 asker yaralandı

Teröristlerce Erzincan-Erzurum karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

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Erzincanda terör saldırısında 3 asker yaralandı

Erzincan'da teröristlerce karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolunun Avcılar Jandarma Karakolu mevkisinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan 3 asker, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle yolda geniş çukur oluştu.

Saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor.

Erzincan Valisi Arslantaş

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerce yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin yaralandığını söyledi.

Arslantaş, "Yaralılarımızın sağlık durumu iyi, 2'si ayakta tedavi edilecek durumda, birinin de sadece çarpmadan dolayı alnında hafif yara var." dedi.

Etiketler: erzincan, erzurum
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