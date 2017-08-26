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Buradasınız : » » Erzincan'da terör operasyonu

Erzincan'da terör operasyonu

Erzincan'da bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı, ardından yapılan arazi taramasında çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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Erzincanda terör operasyonu

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent merkezi ile Tunceli'nin Pülümür ilçesi ara hattında yürüttüğü "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Selim Kabakaş 17-06/4 Operasyonu" kapsamında, perşembe gecesi bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan çatışmada herhangi bir zayiat meydana gelmediği, teröristlerin olay yerinden kaçtıkları duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma ekiplerinin bölgede yapmış olduğu arazi arama tarama faaliyetinde bir kalaşnikof tüfek, bu silaha ait şarjör ve 30 mermi, bir RPG-7 roketatar, A4 ile amonyum nitrat, alüminyum tozu ve mazot karışımı patlayıcı dolu iki bidon, aynı şekilde hazırlanmış 5 kilogramlık iki yağ tenekesi, sekizerli 4 pil bloku, iki elektrik devre kutusu, 94 metre kablo, 7 boş kovan, bir sırt çantası ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Açıklamada, operasyon kapsamında birliklerin faaliyetlerini aralıksız sürdürdükleri vurgulandı.

Etiketler: Erzincan'da terör operasyonu
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