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Erzincan'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Erzincanda otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Refahiye ilçesinden Erzincan'a giden Halit Türkoğlu'nun kullandığı 16 P 4784 plakalı otomobil, Tüneller mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Özmen idaresindeki 36 ES 178 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Türkoğlu, araç içinde sıkıştı. Türkoğlu, Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Türkoğlu, 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nesim Türkoğlu (62) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: kaza, erzincan
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