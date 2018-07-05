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Erzincan'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Erzincan'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

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Erzincanda FETÖnün TSKdaki kripto yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 17'si muvazzaf 22 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Erzincan merkezli İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya, Şırnak, Şanlıurfa, Kars, Ağrı, Ardahan, Aydın, Batman ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çok sayıda subay, astsubay ile emekli ve meslekten ihraç edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA 

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