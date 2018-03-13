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Erzincan'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

4 ilde yürütülen Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 40 kişiden 14'ü tutuklandı.

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Erzincanda FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 26 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan merkezli İstanbul, Elazığ ve Niğde'de 28 Şubat'ta FETÖ ile ilişkili oldukları ve örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 40 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, erzincan
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