Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.546
    Euro: 3.685
  • BIST: 77287.76
    Altın: 129.785

Kapat
Buradasınız : » » Erzincan'da facianın eşiğinden dönüldü

Erzincan'da facianın eşiğinden dönüldü

Erzincan'da freni boşalan yakıt tankerine polisin zamanında müdahalesiyle, facianın eşiğinden dönüldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Erzincanda facianın eşiğinden dönüldü
Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Erzincan'a gitmek üzere yola çıkan 34 TE 2643 plakalı yakıt tankerinin Sakaltutan mevkiinde freni boşaldı. Tanker şoförü hemen polis ekiplerine haber verirken, polis ekipleri de ihbarın ardından şehir merkezine doğru seyir eden tankerin bir faciaya yol açmaması için tankerin seyir edeceği yol güzergahında önlem alarak yolu boşalttı. Tanker şoförü ise yol boyunca zikzak yapıp, aracın tekerlerini kaldırıma sürterek, tankeri durdurmaya çalıştı.
 
Tanker, polisin zamanında müdahalesi ve tanker şoförünün aracın kontrol hakimiyetini kaybetmemesiyle yaklaşık 20 kilometrelik yol almasının ardından şehrin çıkış noktasında durduruldu. Aracın durdurulduğu yere tankerin tekerleklerinden çıkan duman sebebiyle itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tekerleklere soğutma çalışması yaparak, yangın çıkmasını engelledi.
 
Olayın şokunu yaşayan tanker şoförü sağlık kontrolü için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, yakıt tankeri ise başka bir tır ile yolun ortasından çekildi. 
 
 
 
Etiketler: erzincan, Tanker, fren
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER