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Buradasınız : » » Erzincan'da dinamit imhası sırasında bir asker şehit oldu, bir asker yaralı

Erzincan'da dinamit imhası sırasında bir asker şehit oldu, bir asker yaralı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuş şehit oldu, bir asker de yaralandı.

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Erzincanda dinamit imhası sırasında bir asker şehit oldu, bir asker yaralı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede, 100 kilogram dinamit lokumu, 8 bin 900 adet tahrip kapsülü, 8 bin 500 metre saniyeli fitil ile 530 adet elektrikli kapsül bulundu.

Patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı bir asker kazaen şehit oldu. Bir asker de patlamadan dolayı hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, imha, erzincan, dinamit
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