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Buradasınız : » » Erzincan'daki kazalar MOBESE'lere yakalandı

Erzincan'daki kazalar MOBESE'lere yakalandı

Erzincan'da dikkatsiz sürücülerin yayalara çarpma anları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntüler sürücüler kadar yayaların da dikkatsiz olduğunu ortaya koyuyor.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Buğday Meydanı girişinde bir otomobilin bir yayaya çarpması, İnönü Mahallesi Timur Taş Caddesi üzerinde bir otomobilin yine bir yayaya çarpması, Ordu Caddesi üzerinde ise bir otomobilin geri gelirken karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarpması yer alıyor.

Kaydedilen 3 ayrı kazadaki sürücü ve yayaların dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler: MOBESE, erzincan
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