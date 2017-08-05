Erzincan'da 88 milyon liralık 12 tesisin temeli atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Erzincan'da baraj, sulama, taşkın koruma, ağaçlandırma ve ormancılık alanında yaptırılacak 88 milyon liralık 12 tesisin temeli İl Müftülüğü salonunda düzenlenen törenle atıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Erzincan'a önceki gelişinde 17 müjde verdiğini anımsatarak, bunların 16'sının tamamlandığını birinin ise yapımının sürdüğünü belirtti.

Erzincan'ın ormanlık alan bakımından fakir olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün okul bahçeleri, mezarlıklar, yol kenarları, kışlalar her tarafı ağaçlandıracağız. Özellikle hedefimiz etrafı dağ ortası bağ, ama etrafını da yeşillendireceğiz. Kentte 88 milyon lira maliyette 12 tesisin açılışını yaptık. Aslında burada yıllardır beklenen barajların temelini atıyoruz. Eskiden bir göletin temeli için bir başbakan 5 tane bakan gelirdi. Edirne'de küçücük bir tesis için bir başbakan 5 bakan, civardaki bütün valiler, kaymakamlar toplanırdı. Küçücük gölet onu da bitirememişler, ben bitirdim. Açılışına bile gitmedik toplu açılış yaptık."

Bakan Veysel Eroğlu, kendi bürokratlarının cumartesi ve pazar izinlerinin olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gece gündüz çalışıyor, benimle beraber tatil yapamıyorlar. Bizde bürokrasi yok, zaman var. Orman Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor. Herkes cumartesi, pazar tatil yapıyor, yıllık izin kullanıyor. Genel Müdürlerim izin kullanabildiniz mi kaç yıldır. Ben kullanabildim mi 15 yıldır. Dolayısıyla kardeşlerim zamanla yarışıyoruz, kusura bakma. Eski Türkiye’de 3.5 yılda koalisyon hükümeti 9 tesis açmış. Şimdi biz yılda 300 tesis açıyoruz."