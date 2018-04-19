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Erzincan'da 58 göçmen yakalandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 göçmen yakalandı.

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Erzincanda 58 göçmen yakalandı

Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Pelitli köyü mevkisinde kalabalık grubun yol kenarında yürüdüğünü tespit eden Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişileri durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi tarafından kendilerine verilmiş gibi gösterilen sahte seyahat belgesi bulunan ancak kaçak olarak yurda girdikleri anlaşılan Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.

Çoğunluğu Afganistan uyruklu olan kaçak göçmenler, Üzümlü Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerince kimlik kayıtlarının yapılması amacıyla kent merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

Ankara üzerinden İstanbul'a gitmek istediklerini söyleyen Afganistan uyruklu Muhammed Nevim, kaçakçılarca kendilerine otobüs bileti alabilmeleri amacıyla sahte evrak verildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, kaçak göçmen, erzurum, erzincan, Afganistan
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