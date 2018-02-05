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Erzincan'da 47 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kaçak olarak yurda giren çoğu Afganistan uyruklu 47 kişi yakalandı.

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Erzincanda 47 kaçak göçmen yakalandı

İlçede sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Karakaya köyü mevkisinde çok sayıda kişinin gruplar halinde yol kenarında yürüdüğü ihbarını alan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye gidip bir araya topladığı bu kişilere kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olan ve Pakistan ile İran uyrukluların da bulunduğu 2'si kadın 47 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Kaçak göçmenler, daha sonra Üzümlü Belediyesince tahsis edilen otobüs ile Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradan Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine götürülüp sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, haklarında gerekli yasal işlem yapılması amacıyla il merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

Jandarma, kaçakların yasa dışı olarak yurda girip Erzincan'a gelmelerini sağlayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA 

Etiketler: kaçak göçmen, erzincan, Afganistan
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