Erzincan'da 42 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Balaban Sarıkaya köyü mevkisinde, gece saatlerinde kalabalık grubun yol kenarında yürüdüğünü gören Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda kaçak girdikleri belirlenen 42 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler, Üzümlü Belediyesince tahsis edilen bir otobüs ile İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Ardından Üzümlü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, kent merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Cemşit Niyazi, ilçeye geldikleri minibüsün şoförünün kendilerini yolda bırakarak kaçtığını belirterek, "İran üzerinden gelip İstanbul'a çalışmak için gidiyoruz. Minibüs şoförü, 'Polis arabası geliyor, siz yürüyerek devam edin, ben sizi polis geçtikten sonra tekrar alırım.' diyerek bizi yol kenarına terk etti." dedi.

Niyazi, daha sonra jandarmanın kendilerini yakaladığını anlatarak, "Jandarma bizi sıcak yere getirip çorba ve ekmek verip karnımızı doyurdu." diye konuştu.

Kaynak: AA