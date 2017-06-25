Erzincan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, SİHA destekli Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-19 operasyonu kapsamında Kemah kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağladı.
Operasyon kapsamında 2'si kadın, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetinde 4 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.