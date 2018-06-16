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Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan Kemah'ta keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Erzincanda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erzincan Kemah'ta keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen teröristlere operasyon yapıldı.

Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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