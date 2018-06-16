Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erzincan Kemah'ta keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen teröristlere operasyon yapıldı.

Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Erzincan/Kemâh kırsalında keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde, silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 16 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber