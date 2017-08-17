  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Erzincan'da 241 kaçak yakalandı

Erzincan'da 241 kaçak yakalandı

Erzincan'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 241 kişi yakalandı.

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Erzincanda 241 kaçak yakalandı

Erzincan'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 241 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolu üzerinde yaptıkları kontrolde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.

Araç içinde arama yapan ekipler, yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Yemen uyruklu 135 kaçağı yakaladı.

Ekipler ayrıca Erzincan-Erzurum karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları başka bir otobüste ise 106 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, daha sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: erzincan, yolcu otobüsü, kaçak
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