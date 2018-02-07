  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 3 muvazzaf askere tutuklama

15 ilde Erzincan merkezli FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 3 muvazzaf askere tutuklama

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 19 muvazzaf askere gözaltı

Adliyeye sevk edilen subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin örgütün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf asker, FETÖ operasyonu, fetö, erzincan
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