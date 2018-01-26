Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 19 muvazzaf askere gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 19 askeri personel gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işyerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA