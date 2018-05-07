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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

10 ilde yürütülen Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 11'i muvazzaf asker 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasında oldukları belirlenen şüphelilere operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'de belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Baskında 11 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 asker gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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