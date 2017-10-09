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Erzincan Havalimanı 43 bin 560 yolcuya hizmet verdi

Erzincan Havalimanı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 43 bin 560 yolcuya hizmet sağladı.

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Erzincan Havalimanı 43 bin 560 yolcuya hizmet verdi

Erzincan Havalimanı'nda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 43 bin 560 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında Erzincan Havalimanında iç hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 43 bin 57, dış hat yolcu trafiği 503, toplamda ise yüzde 43 artışla 43 bin 560 oldu.

2017 yılı Eylül ayında Erzincan Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 38 artışla 327 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 39 artışla 331'e ulaştı.

Havalimanından yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de toplamda yüzde 40 artışla 432 ton olarak gerçekleşti.

Etiketler: Erzincan Havalimanı, yolcu, sehayat
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