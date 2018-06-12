  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.592
    EURO 5.414
  • BIST 95306.98
    ALTIN 191.257
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ertuğrul Gazi'nin huzurunda 2 bin kişi oruç açtı

Ertuğrul Gazi'nin huzurunda 2 bin kişi oruç açtı

Bilecik Söğüt'te yaklaşık 2 bin kişi, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin karşısında orucunu açtı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ertuğrul Gazinin huzurunda 2 bin kişi oruç açtı

Kayıboyu Osmanlı Kültür Derneği üyeleri tarafından önceden belirlenen program kapsamında türbe karşısında bulunan Ertuğrul Gazi Tören Alanı'nda hazırlık yapıldı.

Masa ve sandalyeler, Kayı boyunun simgesi olan (IYI) işareti şeklinde dizildi.

Ezanın okunmasıyla yaklaşık 2 bin kişi, orucunu açtı. Gecede Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, mehter ve kılıç kalkan ekipleri gösteri sundu.

Dernek Başkanı Yaşar Demirci, ramazan ayı boyunca her gece birlikte sahur yaptıklarını belirterek, "Bu gece de Söğüt halkını o manevi atmosfere davet ettik. Programımıza 2 bin civarında katılım oldu. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Davete katılan Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım , "Ramazanın son günlerine geldik. Orucumuzu Ertuğrul Gazi Dedemizin huzurunda açıyoruz. Çok huzurluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: bilecik, söğüt, ertuğrul gazi, iftar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER