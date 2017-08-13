Ertuğrul Gazi'nin 2. büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey anıldı

Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 730. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında anıldı.

Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirterek, "Savcı Bey burada şehit olmuştur. Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir. Bu savaş Osmanlı'nın ilk savaşı ve zaferidir. Bu yönden çok önemlidir. Osmanlı'nın diriliş ve varoluş sebebidir. Eğer bu savaş kazanılmasaydı, tarihte 'Osmanlı' diye bir kavram olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Mezar başındaki törenin ardından İkizce Alçay mesire alanına kurulan oba çadırında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.

Törende, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki patlamada şehit olan Mehmet Emre Çakar ve 3 Eylül 1994 yılında şehit olan Halil İbrahim Solmaz'ın ailelerine plaket verildi.

Program folklor ekibinin gösterileriyle sona erdi.