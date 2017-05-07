Ertuğrul Gazi Türbesi'nde "saygı nöbeti"

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde askerler tarafından ''saygı nöbeti'' tutulmaya başlandı.
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