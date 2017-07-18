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Buradasınız : » » Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne, bu yılın ilk ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 107 artarak yaklaşık 270 bin kişiye ulaştı.

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Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Etiketler: Ertuğrul Gazi Türbesi
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