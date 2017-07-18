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Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne, bu yılın ilk ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 107 artarak yaklaşık 270 bin kişiye ulaştı.