Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne, bu yılın ilk ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 107 artarak yaklaşık 270 bin kişiye ulaştı.
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