Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla Çorum'da yaptırılan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde oğlu ile şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği 800 yataklı hastane, yarın Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi açılışı yapılacak.

Ankara karayolu üzerinde yapımına 2014 yılının Ocak ayında başlanan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hizmete girdiği 3 Temmuz'dan itibaren bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunuyor.

Yaklaşık 170 bin metrekare kapalı alana sahip ve bin 294 araçlık otopark, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane, hastane bünyesinde çalışan personel için kreşi bulunan hastane, yaklaşık 500 milyon liralık bütçesiyle Sağlık Bakanlığınca tek kalemde yaptırılan en büyük yatırımlar arasında gösteriliyor. Yapımı 3,5 yılda tamamlanan ve bölgedeki en büyük sağlık tesisi konumunda olan hastanede, 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti veriliyor.

Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Çankırı ve Tokat gibi komşu illerdeki vatandaşlara da hizmet veren hastanenin resmi açılışı, yarın çeşitli programlara katılmak üzere kente gelecek Başbakan Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katılacağı törende Başbakan Yıldırım'ın, açılışın ardından hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etmesi bekleniyor.

Açılış öncesi çeşitli hazırlıkların devam ettiği hastanede çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra tesis içinde temizlik çalışmaları yapılıyor.