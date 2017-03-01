Eroini montun astarına gizlemişler

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüpheli 2 kişinin sırt çantasında yapılan aramada, montun astarına gizlenmiş 1 kilo 84 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 27 Şubat'ta Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirilen çalışma sırasında durumundan şüphelenilen iki kişinin sırt çantasında arama yapıldı.
Aramada, çantada bulunan montun astarının içine dikilerek gizlenmiş 1 kilo 84 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan Afganistan uyruklu N.Z. (19) ve K.Z (24), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA