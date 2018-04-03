AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündemi değerlendirdi.

"Seçimlerin normal tarihinde yapılmasından yanayız"

Ünal, AK Parti'nin il ve ilçe kongrelerinin yakında biteceğini, Ramazan Bayramı'ndan sonra da büyük kongrenin olacağını belirterek, "Biz şu anda il kongrelerimizde sona geldik. Bütün il ve ilçe kongrelerimizi tamamlıyoruz. Araya Ramazan Bayramı giriyor. Ramazan Bayramı’ndan sonra eylülde de olur ağustosta da olur kongremizi yapacağız" dedi.

Ünal, erken seçimin söz konusu olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şey söyledi. Dedi ki, yok efendim seçimler, belediye seçimlerinden önce olmalıdır, yok erken seçim olmalıdır. Biz seçimleri tarihinde yapacağız. Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerin önüne alınması söz konusu değil. Mart ayında yerel seçimleri yapacağız, kasım ayında da yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağız. Biz seçimlerin kendi normal tarihinde yapılmasından yanayız."

Ünal, kabinede bir değişiklik olacak mı sorusuna, "Hükümetin ve partinin işleyiş biçimi farklı. Benim parti sözcüsü olarak kabine değişikliği konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. Bu Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın takdirinde" cevabını verdi.

"Bugünkü CHP, sık sık Türkiye karşıtı yapılarla iş birliğine giden bir tavır sergiliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP ile HDP arasındaki ilişkinin yeni olmadığını, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiden çok uzak olduğunu söyleyerek, "CHP ile HDP arasındaki ilişki yeni bir şey değil. Ben grup başkanvekilliği yaptığım dönemde de gördüğüm bir şey, CHP ile HDP arasında düşünce ortaklığı mevcut. Ezber üzerinden okuyamayız. CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, temel ilkeleri olan bir siyasi partidir diyemeyiz bugün artık. Bugünkü CHP, sık sık Türkiye karşıtı yapılarla iş birliğine giden bir tavır sergiliyor" dedi.

İki parti arasında her halükarda bir ittifak yapılacağının altını çizen Ünal, anketlerde cumhur ittifakının yüzde 56'nın üzerinde olduğunu açıkladı. Ünal, şunları söyledi:

"Bunların bir araya gelmeleri, ya formel ya informel bir ittifak yapacaklar ama her durumda bir ittifak içerisinde olacaklar. Bu yapıların ittifak içerisinde olması zaten kaçınılmaz bir şey. Saadet Partisi’nin pozisyonu ne olacak, Meral Akşener’in pozisyonu zaten belli. 2019 hesaplarında şu anda AK Parti MHP ittifakı, cumhur ittifakı yüzde 56’nın üzerine ulaşmış durumda. Kampanyanın başlamasıyla yüzde 60'ları çok rahat bulacak. Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alırsınız. Bir çözüm önerisi getirin. CHP yapıcı bir dil kullansın, doğruya doğru yanlışa yanlış diyen. Afrin’e deyin ki, siyasi iradeyi tebrik ediyoruz. Ucuz, basit hakaret iftira bir dille siyaset yapılmaz."

Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı'nın sınır birliklerini ziyaretini eleştirmesini anlaşılabilir bulmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber



