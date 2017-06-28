  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Eriyen asfalt kazaya neden oldu

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 8 kişi yaralandı.

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Eriyen asfalt kazaya neden oldu

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 8 kişi yaralandı.

Havza-Vezirköprü karayolunun Güvenbeli mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği yolda karşı şeride geçen Hamza Bıyıklı idaresindeki otomobil, Hüseyin Akar'ın (35) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Akar ve Bıyıklı ile İrfan Bıyıklı (77), Oğuzhan Alnıdelik (13), Murat (30), Şevval Satı (10), Osman Reşit (6) ve Hatice Akar (4) yaralandı.

Ekiplerce Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hamza ve İrfan Bıyıklı ile Murat, Osman Reşit ve Hatice Akar Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. 

Etiketler: Samsun, Havza, trafik Kazası
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