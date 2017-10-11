Ergenekon dosyası Yüce Divan'da

Ergenekon davasında yargılanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin Yüce Divan'daki yargılanma süreci başlıyor.

Yüce Divan, yarın yapacağı ön incelemede, gönderilen evrakta ve iddianamede eksiklik bulunup bulunmadığını ele alacak.

Bu arada, Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının yargılanmasını Başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, Başbuğ ve diğer asker kişilerin yargılanması için Başbakanın izni gerekiyor.

İzin gelene kadar dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.

İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Eski Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde olduğu 19 sanıklı dosyayı, Yüce Divan'a göndermişti.

