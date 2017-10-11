  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.659
    EURO 4.329
  • BIST 104523.52
    ALTIN 151.759
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ergenekon dosyası Yüce Divan'da

Ergenekon dosyası Yüce Divan'da

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yarın Ergenekon dosyanın ön incelemesini yapacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ergenekon dosyası Yüce Divanda

Ergenekon davasında yargılanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin Yüce Divan'daki yargılanma süreci başlıyor.

Yüce Divan, yarın yapacağı ön incelemede, gönderilen evrakta ve iddianamede eksiklik bulunup bulunmadığını ele alacak.

Bu arada, Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının yargılanmasını Başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, Başbuğ ve diğer asker kişilerin yargılanması için Başbakanın izni gerekiyor.

İzin gelene kadar dosya bekletilecek, izin verilmesi halinde Yüce Divan yargılamasına başlanacak, izin verilmezse dosya kapanacak.

İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Eski Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde olduğu 19 sanıklı dosyayı, Yüce Divan'a göndermişti. 
 

Etiketler: Yüce Divan, ergenekon dosyası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER