Ergene Nehrini 'İlk yerli tünel açma makinesi' temizleyecek

Ergene Derin Deniz Deşarj Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Ergene Nehri'ni temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlk yerli tünel açma makinesinin de ilk kez nehrin temizliğinde kullanılacağını anlatan Ceyhan, Türkiye'nin milli makinelerini kullanmaya başlamasıyla dışa ödenen sermayenin ülke içinde kalacağını söyledi.

Ceyhan, dünyada sekizinci, Türkiye'de ise ilk olan tünel açma makinesinin nehrin temizliğinde kullanılmasından mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirerek, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın "sıfır sorun" mantığıyla ilerlediğinin altını çizdi.

Amaçlarının çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Sıfır atık, sıfır sorun mantığıyla çözüme ulaşmak istiyoruz. Proje kapsamında ileri arıtma teknolojileri de kullanılarak sular da arıtılacak." dedi.

Arıtılan suyun Marmara Denizi'ne deşarj edileceğini aktaran Ceyhan, "Şu anda iki tane tünel açma makinemiz burada çalışıyor ancak bunların ikisi de yabancı. İlk milli tünel açma makinemizi de Ergene 2 hattına koyup, yukarıya doğru mansaptan membaya doğru çalışmış olacak. Böylece ilk milli tünel açma makinesi Ergene Nehri'nin temizlenmesinde kullanılmış olacak. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın toplam maliyeti 10 milyar lira. Tüm çalışmalar tamamlandığında Ergene Nehri içme hariç tüm maksatlarla kullanılabilecek. Balıklar yaşayabilecek, insanlar tarım suyu olarak kullanabilecek." ifadelerini kullandı.