Eren Erdem hakkında 'yakalama' talebi

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi, Erdem'e adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

CHP'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde yer almayan Erdem, yurt dışı çıkış yasağını, Almanya'ya gitmek üzereyken Atatürk Havalimanı'nda öğrendi.

Tüm bunların üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Milletvekili Erdem hakkında bir şikayet dilekçesi daha ulaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) İstanbul Başsavcılığı'na, CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılması istemiyle başvurdu.

TAY-DER, MİT tırları tutanaklarının CHP Milletvekili Eren Erdem'in elinde olması ve Erdem'in Zaman gazetesi gibi FETÖ'ye bağlı kurumlara gitmesi üzerine terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmasını istedi.

Özel bir televizyon kanalına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdem, henüz kendisine tebliğ edilmiş bir yakalama kararının bulunmadığını söyledi.

"Zaman gazetesine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittik"

Erdem, Zaman gazetesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o günkü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Komisyonu Başkanı Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittiklerini anlattı.

"MİT tırları tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ettim"

CHP'li Milletvekili Erdem, MİT tırları tutanaklarının ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan temin ettiğini ve bunun üzerine ilgili tweetleri attığını belirtti.

"Bülent Tezcan ile karşı karşıya olmamız nedeniyle listelerde değilim"

CHP'nin listelerinde yer almama sebebine de değinen Erdem, bunun sorumlusunun da Bülent Tezcan olduğunu söyledi.

"Benim listelerde olmama sebebim parti içerisinde yürüttüğüm siyasi çalışmalardır. Özellikle Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan ile karşı karşıya gelmiş olmamızdan kaynaklı basit gerekçeler nedeniyle listelerde değilim. Toplamda Sayın Bülent Tezcan'la tüzük kurultayında ve diğer süreçlerde karşı karşıya olmamızdır. Bunun başka sebebi yoktur. Kendileri Genel Başkan Yardımcısı olmuştur biz olamadık. Dolayısıyla kendileri güçlü olduğu için bizleri ekarte etmeyi tercik ettiler."

Kaynak: TRT Haber