Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin malzemeleri ele geçirildi

Giresun'un Güce ilçesinde, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 4 el bombası, bir uzaktan kumandalı patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte 31 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik operasyonda Mehmetçik ile teröristler arasında çatışma çıktığı anımsatıldı.

Çatışmada "Sores" ve "Berduhan" kod adlı bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Teröristlerden birer M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof tüfek ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve gece görüş dürbününün yanı sıra 4 Rus tipi el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, çatışmada Mehmetçiğin herhangi bir zayiat vermediği, konuya ilişkin olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun devam ettiğine işaret edilen açıklamada, jandarma timlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetinin sürdürüldüğü aktarıldı.

Fotokapana yakalandılar

Öte yandan güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği 2 teröristin fotokapana yakalandıkları anlar ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki teröristin Eren Bülbül'ü geçen yıl şehit eden gruptan olduğunu açıklamıştı.

Maçka'da şehit düşmüştü

Trabzon Maçka'da 16 yaşındaki Eren Bülbül, teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilmişti. Aynı saldırıda 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

Binlerce kişi "İyi ki varsın Eren" mesajını paylaşmıştı

Eren'in saldırıdan yaklaşık iki ay önceki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın :(" sosyal medya paylaşımını okuyanlar, duygu dolu mesajlarla Eren'i anmıştı. Sosyal medyada binlerce kişi "İyi ki varsın Eren" mesajını paylaşmıştı.

Şehit Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, "Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber