Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler fotokopana yakalandı

Giresun'un Güce ilçesinde, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından kod adı "Soreş" olan Barış Çoşkun, ve "Bahoz'' kod adlı Hıdır Doğru etkisiz hale getirildi.

O teröristlerden Soreş kod adlı Barış Coşkun aranan teröristler listesinde gri kategorideydi.

Orman içinde köşeye sıkıştılar

Teröristlere operasyon Güce ilçesi kırsalında fotokapana yakalanmalarıyla başladı.

JÖAK, JÖH ve PÖH timleri teröristlerin peşine düştü ve orman içinde kıstırılan PKKlılar ile sıcak temas sağlandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotokapana yakalandıkları anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Eren Bülbül'ün katilleri

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki teröristin Eren Bülbül'ü geçen yıl şehit eden gruptan olduğunu açıkladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos'ta teröristler, Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit etmişti.

Kaynak: TRT Haber