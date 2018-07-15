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Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Eren Bülbül'ü şehit eden Barış Coşkun ve Mehmet Yakışır isimli iki terörist etkisiz hale getirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 08:07





